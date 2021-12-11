Уфимец расправился с отцом, который насиловал его парализованную мать

Уроженец Уфы Равиль И. жестоко расправился со своим отцом за то, что тот долгие годы насиловал и издевался над парализованной матерью. Чтобы осуществить свой план мести, он вернулся на родину из Индии.

Подсудимый рассказал, что отец всегда вел аморальный образ жизни, часто пил и не занимался детьми. Последней каплей стал тот факт, что в 2009 году фигурант уголовного дела стал свидетелем того, как потерпевший насиловал и издевался над парализованной матерью. После этого он не выдержал и уехал в Индию.

– Он увидел, как отец в нетрезвом виде насильно надругался над матерью. Он не знает, как это долго продолжалась до его прихода. После того, как его заметил отец, последний надел трусы и прикрыл голую мать. Матери было стыдно от случившегося. Он дождался, когда отец ее оденет, – следует из материалов суда, которые оказались в распоряжении «КП-Уфа».

Вернулся в Уфу Равиль уже после смерти матери. Его сестра рассказала, что отец насильно спаивал женщину алкоголем, чтобы та вела себя смирно. Ослепленный яростью он схватил трость и начал избивать ее обидчика. Потерпевший получил десятки ударов, а после чего скончался на месте.

Равиль сам убрался в квартире и вызвал в полицию. Суд принял в качестве смягчающего обстоятельства наличие семьи и малолетнего ребенка в Индии и назначил ему шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима.