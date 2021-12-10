В Уфе зажгли новогоднюю иллюминацию

Фото: администрация Уфы

Администрация Уфы сообщила, что сегодня, 10 декабря, в столице зажгли новогоднюю иллюминацию. Инсталляции, как уточнили в мэрии, расположены на площади имени Ленина, перед Дворцом культуры Орджоникидзе, на пересечении улиц Пушкина и Ленина, на площади имени Салавата Юлаева.

– В сквере «Театральный» рядом с фонтаном «Семь девушек» установлены конструкции в виде сказочной кареты с лошадьми, театрального занавеса, подсветка фонтана. В пешеходной зоне улицы Ленина деревья украшены светодиодными лентами. Установлена новогодняя композиция в виде трех шурупов – название города на башкирском языке. Горожане и гости города также могут сфотографировать здесь возле арт-объекта в виде рамки с надписью «Я люблю Уфу», – рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Уточняется, что всего подключили светодиодные украшения на 544 опорах и 38 перетяжек. Подсветили также фасады и входные группы объектов торговли, предприятий. Около административных зданий установили елки и световые композиции.