Победил рак мозга и стал врачом: заслуженный учитель Башкирии рассказала о необычном случае из школьной жизни

Лиза Агадуллина с любовью и теплотой вспоминает о каждом своем ученике, а они отвечают ей взаимностью

На днях свой 80-летний юбилей отметила Лиза Киямовна Агадуллина - заслуженный учитель Башкирии и России, педагог, 60 лет проработавший в школе и посвятивший свою жизнь детям. В беседе с «КП-Уфа» учитель рассказала о том, как сила внушения и любовь к ученикам помогли свершиться настоящему чуду.

- Я своим ученикам никогда не ставила двойки. Дети знали, что я каждого люблю, как своего ребенка, переживаю за него. А главное, надо дать ученику поверить в себя и свои силы. Помню, был у меня ученик в классе- такой красивый мальчик, а заикался. Конечно, он стеснялся, да и другие ученики над ним посмеивались. А я ему и говорю – не переживай, многие великие ученые заикались. И мальчик действительно поверил в свои силы! Он поступил в университет и стал кандидатом наук. Недавно приходил ко мне поздравить с юбилеем – принес целую корзину блинов и пирогов, который испек своими руками, - улыбается Лиза Киямовна.

Еще один чудесный случай произошел, когда Лиза Агадуллина занималась на дому с восьмиклассником, у которого врачи обнаружили опухоль мозга.

- Мне так хотелось ему помочь поверить в себя! Я ему сказала, что сейчас мы будем усиленно заниматься, и он сможет поверить в себя и стать врачом, чтобы лечить свою семью. И тут у мальчика просто загорелись глаза! Он смог победить рак, а потом поступил в медицинский университет и стал довольно известным врачом. Видите, любовь и вера действительно творят чудеса, - вспоминает учитель