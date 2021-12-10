Сотрудники ГИБДД Башкирии выехали на рейды по проверке водителей

На тех же массовых проверках, проведенных на прошлой неделе, инспекторы ГИБДД выявили более 2,6 тыс. нарушений ПДД Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 10 декабря, сотрудники башкирской Госавтоинспекции выехали на рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом предупредила пресс-служба ГИБДД.

В дорожной полиции пояснили, что профилактические мероприятия на дорогах «направлены на стабилизацию аварийности и укрепление дисциплины участников дорожного движения».

На тех же массовых проверках, проведенных на прошлой неделе, инспекторы ГИБДД выявили более 2,6 тыс. нарушений ПДД и задержали 38 пьяных водителей.

Напомним, на днях в должности начальника республиканской Госавтоинспекции был утвержден Владимир Севастьянов.