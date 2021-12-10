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Общество10 декабря 2021 13:01

Сотрудники ГИБДД Башкирии выехали на рейды по проверке водителей

Гаишники будут следить за дисциплиной участников дорожного движения
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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На тех же массовых проверках, проведенных на прошлой неделе, инспекторы ГИБДД выявили более 2,6 тыс. нарушений ПДД

На тех же массовых проверках, проведенных на прошлой неделе, инспекторы ГИБДД выявили более 2,6 тыс. нарушений ПДД

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 10 декабря, сотрудники башкирской Госавтоинспекции выехали на рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения. Об этом предупредила пресс-служба ГИБДД.

В дорожной полиции пояснили, что профилактические мероприятия на дорогах «направлены на стабилизацию аварийности и укрепление дисциплины участников дорожного движения».

На тех же массовых проверках, проведенных на прошлой неделе, инспекторы ГИБДД выявили более 2,6 тыс. нарушений ПДД и задержали 38 пьяных водителей.

Напомним, на днях в должности начальника республиканской Госавтоинспекции был утвержден Владимир Севастьянов.