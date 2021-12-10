В Уфе по пути из школы пропал 8-летний мальчик

фото: "Поиск детей - Уфа"

Сегодня днем, 10 декабря, в Уфе по пути из школы домой без вести пропал 8-летний Тамерлан Батухтин. Об этом сообщила поисковая организация «Поиск детей – Уфа».

Тамерлан вышел из 65-й гимназии около 15:00. Он был одет в темно-синюю парку ниже пояса, темно-синие штаны и кофту с надписью «65-я гимназия».

При себе у ребенка была папка с нотами формата А4 и сменная обувь. Известно, что мальчик нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто знает о местонахождении Тамерлана Батухтина, просят обратиться в полицию или на дежурный номер «Поиск Детей – Уфа» – 8-927-969-89-19.