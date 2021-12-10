В 2022 году в Башкирии откроется сеть эко-отелей за 33 млн рублей

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В следующем, 2022 году в Гафурийском районе Башкирии будет открыта сеть эко-отелей с ресторанным комплексом и пляжной спа-зоной. Об этом 10 декабря сообщили в правительстве республики.

Первый глэмпинг появится у деревни «Таш-Асты», рядом с которой протекает река Зилим, а в пяти километрах находится Киндерлинская пещера – одна из самых протяженных на Урале. Власти объяснили, что эко-отели решено строить именно в Гафурийском районе из-за живописной природой и «множества локаций», которые привлекают туристов со всей России.

Эко-отели будут представлять собой комфортабельные модульные дома. Поблизости планируется разместить кафе-ресторан и спа-зоны с банным комплексом.

Общая стоимость проекта составляет 33 млн рублей: 30 млн – это деньги предпринимателей, а 3 млн в виде гранта представило Федерального агентства по туризму.