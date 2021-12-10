Уфа израсходовала более 1,5 тыс. тонн противогололедных материалов

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Уфимские коммунальщики с начала осенне-зимнего сезона израсходовали более 1.5 тыс. тонн противогололедных материалов для обработки улично-дорожной сети. Всего администрация города на время холодов закупила 12,6 тыс. тонн бионорда и минеральной соли. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщили в мэрии.

– Сегодня в расчистке городских улиц задействовано 226 единиц коммунальной техники и 582 дорожных рабочих. Проводится подсыпка противогололедной смесью главных магистралей, мостов, путепроводов, подъемов, спусков и других опасных участков, – передали власти Уфы.

На очистке дворовых территорий, проездов, площадок перед подъездами и пешеходных дорожек сейчас работают 632 дворника и 129 единиц техники.