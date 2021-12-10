Видео: Разгромленное здание гостиницы в Уфе начали доламывать тяжелой техникой

В Уфе тяжелая техника начала сносить здание гостиницы в Олимпик-парке

Здание гостиницы рядом с легендарным замком Олимпик-парка в Уфе начали сносить тяжелой техникой.

Напомним, что в октябре 2021 года рабочие приступили к демонтажу гостиницы, расположенной прямо у любимого уфимцами здания в стиле средневекового замка в Олимпик парке. Как выяснилось, все это происходит из-за проблем с оформлением земельного участка, на котором построено здание.

Через несколько недель на месте появились рабочие, которые начали огромными кувалдами разбивать окна гостиницы. 10 декабря на место пригнали тяжелую технику, которая начала сносить само здание. Видеозапись происходящего выложили в соцсети.