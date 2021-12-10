Суд вынес приговор уфимцу, по вине которого при пожаре погибли три человека, в том числе ребенок

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Калининский районный суд Уфы вынес приговор мужчине, по вине которого при пожаре погибли две женщины и 12-летний мальчик. Обвиняемый в причинении смерти по неосторожности отделался условным сроком. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Речь идет о происшествии, которое случилось глубокой ночью 7 марта текущего года. В коммунальной квартире 9-этажной «панельки» по улице Ферина вспыхнул пожар. В результате инцидента от острого отравления продуктами горения скончались две 47-летние женщины и школьник.

Следствие установило, что виновником пожара стал сосед погибших. За несколько часов до трагедии он лег спать после пьяного застолья со знакомым и оставил включенным тепловой вентилятор, который впоследствии воспламенился.

Во время следствия и суда обвиняемый признал вину в преступлении. Его приговорили к двум с половиной годам условного срока. Он также должен будет выплатить родственникам погибших более 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.