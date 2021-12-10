Две тефтели, овсяный суп и свекла: чем теперь будут кормить в ковид-госпитале Уфы

На фото - питание пациентов ковид-госпиталя в Москве Фото: Олег ЗОЛОТО

Республиканская клиническая инфекционная больница начала искать поставщика диетического питания и показала, чем будут кормить пациентов ковид-госпиталя в Зубово.

Напомним, что юридически новый ковидарий в селе Зубово под Уфой относится к РКИБ, главный корпус которой расположен в Уфе на улице Запотецкого. Накануне в руководстве больницы объявили о поисках поставщика диетического питания для пациентов. Всего планируется, что в двух больницах жители республики проведут около 60 тысяч койко-дней. Вместе с общим описанием закупки в сеть выложили меню, которым должен будет обеспечить две больницы поставщик.

Документально рацион больниц выглядит вполне «по-больничному». По умолчанию взрослые больные получают трехразовое питание, а дети пятиразовое. Пациентам подают нежареную пищу с большим количеством овощей, фруктов, говядины и молочных изделий.

В основном рацион попадают тефтели, котлеты, рыба, макароны различные овощные салаты, каши, кисель и чай. Иногда в меню, запрошенном больницей, встречаются необычные пункты. Например, твороженный пудинг.

Ранее мы публиковали большой материал о том, как выглядит уфимский ковид-госпиталь изнутри.