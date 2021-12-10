Видео: пьяный уфимец избил бывшую в салоне красоты и украл у нее телефон

фото: скриншот видеозаписи с камеры наблюдения

В Уфе 34-летний пьяный мужчина пришел на работу к бывшей возлюбленной, избил ее и украл телефон. Об этом сообщило региональное МВД.

Некоторое время назад 38-летняя потерпевшая рассталась с ухажером. Он тяжело переживал разрыв и ушел в запой. На днях нетрезвый уфимец ворвался в салон красоты, где работает его бывшая, и стал требовать деньги, потраченные на нее в период отношений. Получив отказ, он несколько раз ударил ее, похитил телефон за 100 тысяч рублей и скрылся. Все произошедшее сняла камера видеонаблюдения.

После случившегося женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело о краже.