Под Уфой по требованию местных властей снесли дачный кооператив

фото: УФССП ДР

В селе Зубово под Уфой под контролем судебных приставов было снесено 30 «самовольно возводимых» домов в дачном кооперативе «Престиж». Об этом сегодня, 10 декабря, сообщила пресс-служба республиканского УФССП.

По данным надзорного ведомства, снести здания через суд потребовала администрация Уфимского района. Власти заявили, что постройки на участке были возведены незаконно, поскольку назначение земли не предусматривало строительство.

– Суд удовлетворил требование […] и обязал дачный потребительский кооператив с садоводством и огородничеством «Престиж» и трех его представителей за счет собственных средств восстановить и привести земельный участок в первоначальный вид, осуществив снос 30 самовольно возводимых строений, а также рекультивацию и выставление земельного участка, – пояснили в службе судебных приставов.

В ведомстве добавили, что перед тем как снести строения, должностные лица кооператива 24 раза были привлечены административной ответственности за неисполнение решения суда.