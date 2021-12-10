Синоптики прогнозируют на выходных в Башкирии морозы до -26 градусов

В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха может упасть до -27 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В Башкирии на предстоящих выходных ожидается похолодание. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

В субботу, 11 декабря, ночью выпадет небольшой снег, температура воздуха понизится до -9,-14°, местами до -15,-20°. Днем обойдется без существенных осадков, -7,-12°. Ветер будет северным, северо-восточным, в светлое время суток возможны порывы.

В воскресенье, 12 декабря, осадков не прогнозируется. Ветер продолжит дуть с севера и будет умеренным. Ночью столбики термометров покажут -15,-20°, местами подморозит до -21,-26°. Днем солнце прогреет воздух до 9,-14°.

Сегодня днем, 10 декабря, температура составит -3,-8°.