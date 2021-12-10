4 тысячи нарушений закона о противодействии коррупции выявили прокуроры Башкирии

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Прокуроры Башкирии за 2021 год выявили 4 тысячи нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Для устранения нарушений в дисциплинарном порядке прокурорами было наказано более 1,2 тысячи должностных лиц. Семеро из них были уволены в связи с утратой доверия, 80 человек – привлечены административной ответственности 80 лиц. В сотрудники ведомства суды направили 54 иска на сумму более 162 миллиона рублей, а по материалам прокурорских проверок было возбуждено 39 уголовных дел.

За текущий год правоохранителям удалось выявить 1103 коррупционных преступления. Специалисты зафиксировали 172 факта получения взяток, 31 – дачи взяток и 30 – посредничества во взяточничестве.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии также сообщила, что за 2021 года за коррупционные преступления всего было осуждено 135 человек. Что примечательно, 32 из них – должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, 22 – сотрудники правоохранительных структур.