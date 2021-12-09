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Происшествия9 декабря 2021 16:41

В Башкирии будут судить замначальника отдела МЧС по делу о пожаре, в котором погибло 11 человек

Трагедия произошла около года назад
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии перед судом предстанет замначальника межрайонного отдела регионального МЧС по обвинению в халатности, которая повлекла за собой по неосторожности смерть 11 постояльцев во время пожара в «Доме милосердия» в Абзелиловском районе республики.

Следователи установили, что в январе 2020 года обвиняемы выехал на проверку «Дома милосердия» в деревне Ишбулдино. Там выявил многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, однако никаких мер к их пресечению и привлечению виновных лиц к ответственности не принял.

15 декабря 2020 года в «Доме милосердия» случился пожар. Во время инцидента погибло 11 постояльцев. Обвиняемый в совершенном свою вину не признал. Как заявили правоохранители, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено. После вручения его копии обвиняемому, дело направят в суд для рассмотрения по существу.