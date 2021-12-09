Хабиров рассказал, какой подарок сделал своей супруге Каринэ на день рождения

Фото: instagram.com/khabirovradii

Глава Башкирии Радий Хабиров решил подарить на день рождения своей жене экскурсию по мавзолею Турахан, что в Чишминском районе республике. Об этом руководитель региона рассказал в своих социальных сетях.

– Мавзолей Турахан в Чишминском районе – один из самых интересных архитектурных памятников, и, на мой взгляд, недооцененный туристами. А заодно можно сюда приехать и подарить интересную экскурсию супруге в день рождения, – поделился Хабиров.

Напомним, сегодня, 9 декабря, супруге главы Башкирии Каринэ Хабировой исполнилось 39 лет. В своих социальных сетях она предложила в честь ее дня рождения пожертвовать уфимскому хоспису деньги, которые знакомые планировали потратить на цветы.