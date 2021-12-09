В Башкирии после прогулки с друзьями без вести пропал 26-летний Артем Калугин

фото: "ЛизаАлерт"

В башкирском городе Белорецке без вести пропал 26-летний Артем Калугин. Его не могут найти с конца ноября. Об этом 9 декабря сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Как рассказала «КП-Уфа» подруга пропавшего Галина, молодой человек исчез в ночь с 23 на 24 ноября.

– Гулял вечером с друзьями, потом все разошлись по домам, но домой он так и не пришёл. С тех пор его никто не видел. Телефон выключен, в соцсети не заходит. Заявление в полицию подано, ведутся поиски, [сотрудники] опрашивают всех друзей и знакомых. Сам он с детдома, искать его больше некому, – рассказала женщина.

Приметы пропавшего: рост – 165 см, среднее телосложение, русые короткие волосы, зелено-карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку, красную толстовку с капюшоном, черное спортивное трико с буквами XX ярко-желтого цвета, серо-желтые кроссовки.

Всех, кто знает о местонахождении Артема Калугина, просят обратиться по номеру 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112.