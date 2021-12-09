«Была в неадеквате»: стало известно, из-за чего загорелась женщина напротив уфимской больницы

Фото: МЧС по РБ

Сегодня вся Уфа обсуждает жуткий инцидент, произошедший утром напротив железнодорожной больницы. Напомним, там на крыльце загорелась 64-летняя женщина, которая выжила, но получила множественные ожоги и сейчас находится в реанимации.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», в момент происходящего пожилая уфимка не отдавала отчет своим действиям, поэтому говорить о каких-то причинах ее странного поступка не приходится.

- Женщина в неадеквате была абсолютно. Так что нет там никаких глубинных мотивов, - уточнил собеседник «Комсомолки».

Напомним, первым загоревшуюся женщину заметил сотрудник медучреждения, который вызвал пожарных, а затем бросился на помощь с огнетушителем, чтобы потушить пламя. На скорой пострадавшую госпитализировали в ожоговое отделение ГКБ №18 – у нее обожжено 90 процентов тела, и состояние пациентки врачи оценивают как крайне тяжелое.