В Башкирии открылась «Школа Росреестра»

Фото: БашГАУ

9 декабря состоялось торжественное открытие «Школы Росреестра», которая функционирует на базе Башкирского государственного аграрного университета. Обучение слушателей будут проводить квалифицированные специалисты регионального Росреестра, филиала Кадастровой палаты, преподаватели выпускающих кафедр факультета природопользования и строительства университета.

В ходе церемонии открытия ректор БашГАУ Илдар Габитов и руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Петр Клец подписали соглашение о партнерстве, в рамках которого стороны организуютсовместную работу по повышению качества подготовки кадров для агропромышленного комплекса и экономики Башкирии.

«В «Школе Росреестра» будет осуществляться обучение различных категорий граждан, преимущественно это инженерно-технические работники, непосредственно связанные с объектами недвижимости и постоянно взаимодействующие с Росреестром и Кадастровой палатой, - кадастровые инженеры, специалисты министерств и ведомств, коммерческих организаций, молодые специалисты. Учебный курс состоит из теоретической и практической частей общей продолжительностью 1 неделя. Выпускники получат документы государственного образца», - рассказал Илдар Габитов.

Фото: БашГАУ

По словам Петра Клец, подобный проект реализуется впервые на территории Российской Федерации, в том числе он направлен на повышение качества и доступности государственных услуг Росреестрана территории Республики Башкортостан, популяризацию услуг, оказываемых в электронном виде.

«Планируем разъяснять слушателям актуальные темы в сферах кадастрового учета недвижимости и регистрации прав, землеустройства, земельного надзора, геодезии и картографии, освещать изменения в законодательстве, обучать на практике процедурам получения услуг Росреестра в электронном виде. Эксперты «Школы Росреестра» сделают особенный акцент на обучении представителей бизнеса, для которых применение цифровых технологий принесет ощутимый экономический эффект, а также обеспечит условия для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе по направлению учета и регистрации недвижимости. Благодарим Башкирский государственный аграрный университет за сотрудничество и возможность наладить обучающий процесс на высоком университетском уровне», - пояснил Петр Клец.

Отметим, что в церемонии открытия приняли участие почетные гости – министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская, директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по РБ Рустам Гайсин, руководитель ГБУ РБ «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация» Рамзиль Хазиев, заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова, заместитель директора РГАУ МФЦ Эльвира Габдрахимова, председатель Общественного совета при Управлении Росреестра по РБ Денис Мусин, заместитель председателя Общественного совета при Управлении Росреестра по РБ Камила Фазлыева, профессорско-преподавательский состав БашГАУ, руководство и начальники структурных подразделений Управления Росреестра, студенты.