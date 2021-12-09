В Башкирии к новому году создадут дополнительный запас лекарств от коронавируса

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На очередном заседании республиканского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава Башкирии Радий Хабиров поручил создать в регионе необходимые запасы лекарств от COVID-19. На совещании, которое провели 9 декабря 2021 года в Центре управления республикой, выступили главный санитарный врач Анна Казак и министр здравоохранения Максим Забелин.

Именно после их докладов глава региона заявил, что система здравоохранения Башкирии должна быть готова к предстоящим новогодним праздникам. Роспотребнадзор и Минобр республики объявили о том, что зимние школьные каникулы начнутся 31 декабря и завершатся только 16 января. На это время необходимо обеспечить больницы необходимым запасом лекарств и расходных материалов.