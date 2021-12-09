В башкирской деревне двое малышей отравились дымом из печки

Малышей отвезли в больницу, поэтому врачи их успели спасти

Сегодня днем в Кугарчинском районе двое детей отравились угарным газом. Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, ЧП произошло в деревне Каран, в частном доме на улице Нагорной. Родители решили затопить печь, но забыли открыть заслонку, из-за чего едкий дым начал растекаться по комнате. В итоге угорели двое малышей 6 и 4 лет, но их вовремя обнаружили родители и вызвали скорую помощь.

В полубессознательном состоянии детей доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает, а врачи оценивают их состояние как удовлетворительное.