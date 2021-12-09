С 1 января 2022 года в Башкирии повысится плата за капремонт

Минимальный размер взноса до 7,46 руб. за квадратный метр в домах до шести этажей включительно и 8,1 руб. в домах выше шести этажей

В Башкирии с 1 января 2022 года вырастет плата за капитальный ремонт в многоквартирных домах. Минимальный размер взноса при индексации увеличится на 28-30 копеек и составит 7,46 руб. за квадратный метр в домах до шести этажей включительно и 8,1 руб. в домах выше шести этажей. Об этом 8 декабря сообщил региональный оператор капремонта.

В организации отметили, что собираемость по итогам прошлого, 2020 года снизилась до 95%, за 10 месяцев текущего года этот показатель составил 98,1%.

– Региональный оператор эффективно использует данные средства, планирует капитальный ремонт исходя из уровня собираемости, неиспользованных средств на счетах регионального оператора нет, – передал регоператор.