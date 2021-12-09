Каринэ Хабирова озвучила свое желание на день рождения

фото: Каринэ Хабирова // instagram.com

Сегодня, 9 декабря, супруга главы Башкирии Каринэ Хабирова отмечает свой день рождения – ей исполнилось 39 лет. На своей странице в инстаграме первая леди республики рассказала о желании в свой праздник.

– Обычно мне присылают и дарят много цветов! Не все знают, но все подаренные мне букеты я развожу по больницам, кризисным центрам, врачам… – написала Каринэ. – В этом году предлагаю порадовать цветами и важными радостями детей и взрослых, подопечных Уфимского хосписа.

Хабирова предложила пожертвовать в пользу уфимского хосписа деньги, которые знакомые планировали потратить на цветы. Каринэ отметила, что ей будет достаточно прислать «цветочек» в комментариях под постом или по СМС. «Я буду счастлива, что вы меня поздравили и исполнили мое желание!» – добавила супруга главы республики.