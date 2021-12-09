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Общество9 декабря 2021 6:53

В Уфе на площади 4 тыс. квадратных метров открылся ледовый каток

Входной билет обойдется в 100 рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

8 декабря в Уфе на территории Центра спортивной подготовки имени Римы Баталовой (проспект Дружбы Народов, 47) открылся ледовый каток. Его площадь превышает 4 тысячи квадратных метров, сообщили в городской администрации.

На церемонии открытия катка присутствовали замминистра молодежной политики и спорта Башкирии Эльза Карамурзина и глава Ленинского района Олег Котов. Для гостей была организована праздничная программа с выступлением воспитанников Федерации фигурного катания Башкирии.

Каток работает ежедневно. Входной билет на день обойдется в 100 рублей, для студентов и пенсионеров – 80 рублей. Детям разрешено кататься на льду бесплатно. Прокат коньков стоит 150 рублей.