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Происшествия9 декабря 2021 5:48

Напротив больницы в Уфе загорелась женщина

Инцидент произошел сегодня утром, 9 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня, 9 декабря, в девять часов утра напротив больницы по проспекту Октября в Уфе загорелась женщина. Она выжила, но получила ожоги тела. Сейчас 64-летняя горожанка находится в больнице. Об этом сообщила региональное МЧС.

Загоревшуюся женщину заметил сотрудник медучреждения. Он вызвал пожарных и бросился к ней на помощь с огнетушителем. Мужчина затушил верхнюю одежду пострадавшей. Затем уфимку на «скорой» доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы №18. Врачи рассказали, что пациентка получили ожоги второй степени.