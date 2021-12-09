Напротив больницы в Уфе загорелась женщина

фото: МЧС РБ

Сегодня, 9 декабря, в девять часов утра напротив больницы по проспекту Октября в Уфе загорелась женщина. Она выжила, но получила ожоги тела. Сейчас 64-летняя горожанка находится в больнице. Об этом сообщила региональное МЧС.

Загоревшуюся женщину заметил сотрудник медучреждения. Он вызвал пожарных и бросился к ней на помощь с огнетушителем. Мужчина затушил верхнюю одежду пострадавшей. Затем уфимку на «скорой» доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы №18. Врачи рассказали, что пациентка получили ожоги второй степени.