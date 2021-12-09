Мэрия Уфы грозит водителям эвакуировать авто при парковке на улице Советской

фото: ufacity.info

Машины, припаркованные на улице Советской в Уфе, будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку. Об этом 8 декабря сообщила городская администрация.

– По улице Советской от улицы Октябрьской революции до улицы Пушкина на всем протяжении установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», – передала мэрия.

Власти башкирской столицы также добавили, что на указанном участке Советской работает паркомат, который фиксирует все нарушения.

Напомним, мэр Уфы Сергей Греков на прошедшем во вторник оперативном совещании поручил эвакуировать машины, которые мешают коммунальщикам убирать снег.