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Общество9 декабря 2021 5:11

Мэрия Уфы грозит водителям эвакуировать авто при парковке на улице Советской

Ранее глава города распорядился отправлять на штрафстоянку машины, которые мешают убирать снег
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.info

фото: ufacity.info

Машины, припаркованные на улице Советской в Уфе, будут эвакуировать и увозить на штрафстоянку. Об этом 8 декабря сообщила городская администрация.

– По улице Советской от улицы Октябрьской революции до улицы Пушкина на всем протяжении установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор», – передала мэрия.

Власти башкирской столицы также добавили, что на указанном участке Советской работает паркомат, который фиксирует все нарушения.

Напомним, мэр Уфы Сергей Греков на прошедшем во вторник оперативном совещании поручил эвакуировать машины, которые мешают коммунальщикам убирать снег.