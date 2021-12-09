СК Башкирии возбудил уголовное дело из-за предоставления непригодного жилья сиротам

фото: СК РБ

В Баймакском районе Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за предоставления непригодного жилья сиротам.

По версии следствия, в 2017 году администрация района и предприниматель заключили контракты на покупку новых квартир для сирот в Баймаке. Общая стоимость жилья превысила 7,6 млн рублей. По контракту предоставленные квартиры соответствовали санитарно-техническим требованиям, однако последующая экспертиза выявила производственные дефекты и нарушения требований – как санитарно-эпидемиологических, так и пожарной безопасности.

– Некоторые квартиры признаны непригодными к круглогодичному проживанию. По предварительной оценке, общая стоимость восстановительных работ составляет более 1,8 млн рублей, – передал СК РБ. – В результате неправомерных действий должностных лиц администрации Баймакского района для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были закуплены квартиры, не отвечающие предъявляемым законом требованиям и нормам, что повлекло нарушение их прав на получение благоустроенного жилья.

Следователи провели личный прием детей-сирот. Сейчас правоохранители осматривают жилые помещения, изучают документацию администрации района и допрашивают чиновников. «Принимаются меры к скорейшему восстановлению нарушенных прав получателей жилья». Кроме того, СК собирается проверить все квартиры, закупленные для сирот у предпринимателя, с которым Баймакский район заключил контракты.