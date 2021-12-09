В ближайшие дни в Башкирии похолодает до -20°

В ближайшие три дня в Башкирии ожидается серьезное похолодание, сообщили синоптики Башгидроментцентра. В частности, в ночное время суток температура воздуха опустится до -20°.

Сегодня, 9 декабря, метеорологи сообщили, что днем будет -1,-6°, по юго-востоку до -11°. Снег не ожидается, предупредили только о гололедице.

10 декабря погода несколько ухудшится. Местами пообещали гололед, ветер будет умеренный с переходом на северный., температура воздуха ночью -4,-9°, при прояснениях -11,-16°, днем -1,-6°.

11 декабря будет самым холодным – температура воздуха ночью -8,-13°, местами -15,-20°, днем -6,-11°.Без существенных осадков. Ветер северный умеренный.