Путин назначил в Башкирии нового прокурора

фото: прокуратура Владимирской области

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 декабря, назначил в Башкирии нового прокурора. Им стал Игорь Пантюшин, ранее занимавший аналогичную должность во Владимирской области. На своем новом посту он сменил Владимира Ведерникова, который руководил республиканским управлением надзорного ведомства с конца 2019 года.

Игорю Пантюшину 55 лет. Он родился в Тамбовской области. В 1991 году окончил Воронежский государственный университет и начал работать в прокуратуре Липецкой области. К 2003 году он занял должность главного прокурора региона. Там Пантюшин проработал десять лет. В 2013 году его назначили прокурором Владимирской области, где он проработал до переезда в Башкирию.