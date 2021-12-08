Инженер из Башкирии получил 20 лет «строгача» за двойное убийство и расчленение женщин

Фото: объединенная пресс-служба судов Башкирии

Верховный суд Башкирии вынес приговор 45-летнему инженеру из Стерлитамака, обвиняемого в убийстве и расчленении двух женщин, а также в изнасиловании собственной жены. 45-летнего Рината Сахабетдинова признали виновным и отправили на 20 лет в колонию строгого режима. При этом, как сообщили в пресс-службе объединенных судов Башкирии, за надругательство над женой мужчине удалось избежать наказания в связи с истечением срока давности преступления.

Напомним, эта громкая история началась в октябре прошлого года, когда в полицию обратилась мать 43-летней Наили С. из Стерлитамака с заявлением о пропаже дочери. Сыщики быстро вычислили, что незадолго до пропажи Наиля часто созванивалась с мужчиной, и есть подозрение, что именно он и расправился с женщиной.

Подозреваемым оказался 44-летний (на тот момент) житель Стерлитамака – высшее образование, инженер на крупном заводе, уважаемый коллегами человек. На допросах он сначала отрицал свою вину, а потом признался, что нечаянно убил Наилю, расчленил тело и разбросал по лесу.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось установить причастность Сахабетдинова еще к одному преступлению, когда в 2007 году он убил и расчленил, а потом вывез останки в лес еще одну свою знакомую. Также сыщикам удалось доказать, что инженер изнасиловал в извращенной форме свою жену и подругу по переписке, но перепуганные женщины, опасаясь огласки, не стали обращаться в полицию.

Теперь ближайшие 20 лет инженер-расчленитель проведет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.