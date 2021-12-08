МЧС предупредило о тумане и гололеде в Башкирии

В отдельных районах Башкирии ожидается сильный гололед, а ночью и утром над автодорогами местами возникнет туман Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В отдельных районах Башкирии ожидается сильный гололед, а ночью и утром над автодорогами местами возникнет туман, видимость в котором сократится до 500-1000 метров.. Об этом предупредили в региональном МЧС.

В целом в ближайшие сутки прогнозируется облачная погода с прояснениями. Существенных осадков не предвидится, только ночью по северу пройдет не большой снег.

Ветер будет юго-восточным, умеренным, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха после захода солнца снизится до -5,-10° (по юго-востоку до -17°), а днем потеплеет -1,-6°.