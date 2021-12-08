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Общество8 декабря 2021 8:36

В Башкирии по обвинению в крупном взяточничестве будут судить экс-чиновника

Деньги переводились на карту его матери
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После прокурорской проверки чиновника уволили по отрицательным основаниям

После прокурорской проверки чиновника уволили по отрицательным основаниям

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Башкирии будут судить бывшего начальника отдела по молодежной политике города Туймазы. Его обвиняют в крупном взяточничестве. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщила региональная прокуратура.

Следствие утверждает, что 35-летний экс-чиновник в 2018-2020 годах потребовал от местных бизнесменов заключить фиктивные контракты на покупку туристического оборудования и канцелярских товаров «для нужд муниципалитета». Предприниматели, боясь давления и разрыва деловых связей, согласились на незаконную сделку.

Никакие товары в госорганы поставлены не были. Деньги за продукцию, поступившие в счет оплаты договоров, предприниматели возвращали на банковскую карту матери обвиняемого. Общая сумма взяток превысила 3 млн рублей.

Чиновник, которого после прокурорской проверки уволили по отрицательным основаниям, отрицает свою вину. Уголовное дело против него передано Туймазинский межрайонный суд.