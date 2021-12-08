В Уфе запустят новый автобусный маршрут – он будет ездить из микрорайона «Сосны»

В Уфе может появиться новый автобусный маршрут

В Уфе планируется запустить новый автобусный маршрут. Рейс будет следовать из микрорайона «Сосны» через поселок 8 Марта, а также улицы Рихарда Зоре, 50 лет СССР и по проспекту Октября до улицы имени города Галле. Об этом сегодня, 8 декабря, «КП-Уфа» сообщили в пресс-службе Минтранса Башкирии.

– Принято положительное решение в части включения данного маршрута в документ планирования [регулярных перевозок]. Соответствующие изменения […] будут внесены после утверждения постановления главой администрации Уфы. Срок проведения конкурсных процедур на данный момент не определен, – передали в ведомстве.

Ранее жители микрорайона «Сосны» неоднократно жаловались властям на недостаток общественного транспорта.