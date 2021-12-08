Число умерших от COVID-19 в Башкирии превысило 3,8 тыс. человек

На территории республики подтверждено более 111,5 тыс. случаев COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 3 825 человек. За сутки инфекция стала причиной смерти для еще 35 пациентов. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщил региональный оперштаб.

Всего на территории республики подтверждено более 111,5 тыс. случаев COVID-19. В течение последних 24 часов инфекцию диагностировали 611 жителям. Переболели коронавирусом свыше 100,4 тыс. человек, 622 из них выписались по выздоровлению за день.

Первым компонентом вакцины в Башкирии вакцинировались 2,04 млн жителей, вторым – 1,82 млн.