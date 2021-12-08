В Уфе 15 декабря откроются елочные базары

Всего будет открыто 46 точек елочных базаров Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе в следующую среду, 15 декабря, будут открыты елочные базары, на которых жители смогут приобрести главный символ Нового года. Рынки будут работать до самого последнего дня декабря. Об этом сообщили в городской администрации.

– Специальные места размещения ёлочных базаров подобраны с учётом высокого людского трафика, – передали в мэрии. – Дополнительно будет организована торговля елками на прилегающих к крупным торговым предприятиям территориях. Более 30 торгово-сервисных комплексов, сетевых магазинов и фермерских ярмарок разместят у себя ёлочные базары.

В администрации добавили, что цены на хвойные деревья планируется сохранить на уровне прошлого года. Всего будет организовано 46 точек елочных базаров в разных районах города. С их адресами можно ознакомиться по ссылке.