В Питере уфимка скончалась после падения с балкона горящей квартиры на 11 этаже

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В Калининском районе Санкт-Петербурга с балкона горящей квартиры на 11-м этаже упала 37-летняя уроженка Уфы. От полученных травм женщина скончалась. Об этом со ссылкой на полицию сообщили «Невские новости».

Пожар в квартире-студии на 35 «квадратов» случился в ночь на 6 декабря в доме №7/2 на проспекте Блюхера. Жилище полностью выгорело. Находящаяся там уфимка пыталась самостоятельно эвакуироваться, поскольку путь к выходной двери был перекрыт огнем.

– Женщина очень долго кричала, висела из окна рядом с лоджией, а потом сорвалась, – рассказала очевидица происшествия.

Известно, что вызванные на место пожара спасатели не сразу смогли проехать к дому из-за припаркованных автомобилей.