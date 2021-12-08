В Башкирии водитель на ВАЗ-2114 сбил 8-летнюю девочку

фото: ГИБДД РБ

В деревне Айгулево Стерлитамакского района Башкирии под колеса легковушки попала 8-летняя девочка. Пострадавшей потребовалась госпитализация. Инцидент произошел вечером 7 декабря. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Наезд на школьницу, которая «внезапно выбежала на проезжую часть», совершил 24-летний парень на вазовской «четырнадцатой». По его словам, он не успел остановиться.

– Выбежал, посмотрел – она лежит. Кричит, что спина болит и голова. Я позвал ее мать. Посадили [девочку] в машину, хотел уже в больницу отвезти. Они никак не могли решиться, поехать или нет. В итоге обратились в «скорую», – сказал водитель в беседе с инспектором.

Сейчас дорожная полиция проводит разбирательство по факту происшествия.