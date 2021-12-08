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Происшествия8 декабря 2021 4:55

При пожаре в расселенном доме рядом с парком Якутова в Уфе погиб человек

Здание загорелось ночью 8 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Ночью 8 декабря в Уфе загорелся двухэтажный расселенный дом по улице Ленина, 67/1. Здание находится рядом с парком Якутова. При тушении пожара спасатели обнаружили труп. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 2:51. На ликвидацию огня по повышенному рангу было привлечено 38 человек и 11 единиц техники. Пожар на площади 350 кв. метров удалось локализовать только в 3:27, спустя почти 40 минут спасатели справились с открытым горением.

При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего человека – его пол и личность устанавливаются.