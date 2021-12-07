«Салават Юлаев» разгромил «Сочи» и вышел на третье место в турнирной таблице Востока

Фото: ХК «Салават Юлаев»

Уфимский «Салават Юлаев» завершил очередную домашнюю серию игр в регулярном чемпионате КХЛ крупной победой над ХК «Сочи». Подопечные Томи Ламса забросили в ворота «леопардов» пять безответных шайб, а голкипер «юлаевцев» оформил «сухарь».

Стоит отметить, что в стартовом составе «Салавата» вновь появился финский нападающий Тему Хартикайнен, который по итогам игры записал на свой счет результативную передачу. Напомним, предыдущую домашнюю игру с «Адмиралом» он пропустил.

В первом периоде «юлаевцы» забросили две шайбы – отличились Николай Кулемин и Виктор Тихонов. В голевых передачах поучаствовали также Степан Санников, Виктор Антипин и Евгений Бирюков.

Во втором периоде хоккеисты «Салавата Юлаева» забросили только одну шайбу – на 27-й минуте Артем Пименов сделал счет 3:0. По результативному баллу на свой счет на этот раз записали тот же Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин.

В третьем игровом отрезке «леопардов» огорчил сначала Сакари Маннинен, а затем «юлаевцы» забросили шайбу в пустые ворота. Автором победного гола стал Григорий Панин, а передачами отметились Филип Ларсен и Тему Хартикайнен.

Лучшим игроком матча был признан Виктор Тихонов, набравший 2 очка (1+1) по системе гол+пас. Добытая победа над ХК «Сочи» вернула «Салават Юлаев» на третье место турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде, соперником подопечных Томи Ламса станет казанский «Ак Барс». Очередное «Зеленое дерби» и так уж вышло, битва за третью строчку в таблице, пройдет 12 декабря в столице Татарстана.