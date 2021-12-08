Житель Башкирии убил престарелого отца и заявил в полицию о его пропаже

Фото: Рустем Ахунов

Накануне перед судом предстал 45-летний житель села Сейтяково Балтачевского района Башкирии. Его обвиняли в убийстве собственного 80-летнего отца. Доказательств, собранных сотрудниками Следкома по Башкирии, оказалось достаточно, чтобы суди признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

По версии следствия 9 июня 2021 года мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже престарелого отца. Стражам порядка он заявил, что отец уехал на велосипеде еще 30 мая и пропал без вести.

Как сообщает пресс-служба Следкома по Башкирии, в ходе поисков пожилого мужчины были опрошены родственники и односельчане пропавшего, которые отметили, что в последний раз видели его дома. Также сельчане рассказали следователям, что отец и сын часто ссорились. Вскоре следователям удалось наладить психологический контакт с сожительницей обвиняемого, которая на допросе и рассказала, что мужчина убил отца во время ссоры и спрятал тело в лесу.

- После обнаружения тела обвиняемый сознался в содеянном и рассказал об обстоятельствах убийства, - пояснили в пресс-службе СКР по Башкирии.

В ходе следствия выяснилось, что вечером 30 мая между отцом и сыном вспыхнула ссора, в ходе которой обвиняемый забил пожилого родственника руками и ногами, а затем ударил кирпичом по голове. От полученных травм 80-летний мужчина скончался. Вскоре сын спрятал тело в багажник, а затем вывез подальше в лес.

Как отметили в СКР по Башкирии, подсудимый признал вину в совершении преступления. На данный момент приговор в законную силу не вступил.