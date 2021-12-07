В Башкирии на пепелище садового домика обнаружили тело мужчины

Фото: МЧС по Башкирии

Сегодня вечером, 7 декабря, около 16:24 часов в экстренные службы позвонила жительница Стерлитамакского района Башкирии и сообщила, что в садовом товариществе «Калинка» что-то горит. На место незамедлительно отправились сотрудники пожарной охраны. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, по прибытию спасатели и пожарные обнаружили, что горит садовый домик.

Уже в 16:47 сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение в домике площадью 12 квадратных метров и в пристрое площадью 5 квадратов. Как отметили в экстренном ведомстве, в ходе разбора места пожара было обнаружено тело мужчины. Сейчас личность погибшего устанавливается, а причины пожара устанавливает дознаватель МЧС.