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Происшествия7 декабря 2021 14:49

Прокуратура озвучила причину падения 8-летнего мальчика с подъемника на горнолыжке в Башкирии

Ребенок приехал в республику в составе спортшколы из Московской области
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мальчик упал с подъемника на горнолыжном комплексе

Мальчик упал с подъемника на горнолыжном комплексе

Фото: Андрей АБРАМОВ

Башкирская прокуратура рассказала, из-за чего 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжном комплексе в селе Абзаково Белорецкого района. Как выяснилось, ребенок приехал в республику в составе на тренировку в составе горнолыжников спортивной школы города Звенигорода (Московская область).

– Воспитанник школы поднимался на бугельном подъемнике по склону. В пути следования бугели зацепились друг за друга, в результате малолетний упал и получил различные травмы. В настоящее время он доставлен в медицинское учреждение, состояние удовлетворительное, – передало надзорное ведомство.

Сейчас проверку по факту инцидента проводит не только прокуратура, но и Следственный комитет Башкирии. Сотрудники СК осмотрели место происшествия, назначили в отношении ребенка судмедэкспертизу, опросили очевидцев, а также руководство и работников горнолыжки. Комплекс будет проверен на соответствие нормам безопасности.

Напомним, 8-летний школьник при падении с 5-метровой высоты получил ряд повреждений, среди которых закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома верхнего века и ушиб локтевого сустава.