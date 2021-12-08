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Общество8 декабря 2021 4:00

Налоговики Башкирии назвали марку авто, владелец которой платит самый высокий транспортный налог

За иномарку начислили более 280 тысяч рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Максимальная сумма транспортного налога в Башкирии начислена в отношении Mercedes-Benz AMG S 65

Максимальная сумма транспортного налога в Башкирии начислена в отношении Mercedes-Benz AMG S 65

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В башкирском управлении федеральной налоговой службы назвали марку машины, владелец которой платит самый крупный транспортный налог. Данные появились на сайте ведомства.

– Максимальная сумма транспортного налога за 2020 год физическому лицу исчислена в отношении автомобиля Mercedes-Benz AMG S 65 и составляет более 280 тысяч рублей, – сообщили налоговики.

В прошлом году первенство занимала Bentley Continental GT Speed – ее владелице начислили 288,9 тысячи рублей.

Налоговики добавили, что в 2021 году транспортный налог исчислен 956,8 тыс. жителям Башкирии, которые владеют 1,2 млн машин, стоимость 3 230 из них выше 3 млн рублей. Всего за прошлый год автовладельцам в республике начислили 3,1 млрд рублей налога на транспорт.