Ревнивый уфимец пришел в ресторан и столкнул лбами жену и мужчину, с которым она говорила

Разъяренного мужчину передали сотрудникам полиции

В уфимском ресторане местный житель из ревности столкнул лбами жену и мужчину, с которым она разговаривала. Инцидент произошел на прошлой неделе в общепите по улице Юрия Гагарина, сообщила Росгвардия Башкирии. Сотрудники ведомства выезжали на сигнал тревоги.

– «Тревожную» кнопку нажали работники заведения после того, как между гостями началась драка. Конфликт возник на почве ревности. Вернувшись с улицы, уфимец увидел свою супругу, сидящей с посторонним мужчиной за барной стойкой. Не разобравшись в ситуации, он схватил пару за головы и ударил друг об друга, – рассказали в Росгвардии.

Прибывшие на вызов силовики задержали 31-летнего ревнивца и вызвали «скорую» пострадавшим – им оказали помощь прямо на месте. Сейчас в семейном скандале и его последствиях разбираются полицейские.