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Здоровье7 декабря 2021 13:45

В Башкирии более 20% пациентов ковид-госпиталей находятся в тяжелом состоянии

Всего в больнице республики с коронавирусом лежат 453 человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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из 453 пациентов ковид-госпиталей Башкирии 96 находятся в тяжелом состоянии

из 453 пациентов ковид-госпиталей Башкирии 96 находятся в тяжелом состоянии

В Башкирии по состоянию на 7 декабря из 453 пациентов ковид-госпиталей 96 находятся в тяжелом состоянии – это более 20% от общего числа госпитализированных с инфекцией. Еще 6 828 зараженных лечатся дома. Статистику озвучили в региональном Минздраве.

За последние сутки коронавирус был диагностирован у 624 жителей республики. С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 110,9 тыс. случаев инфицирования. Переболели 99 835 человек, 626 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Число жертв коронавируса продолжает расти: суточный прирост умерших составил 26 человек. Всего инфекция унесла жизни 3 790 жителей региона.