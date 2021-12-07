В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии малышки, которая полчаса пролежала в сугробе из-за пьяной тети

Малышка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает

В Минздраве Башкирии рассказали о состоянии 11-месячной малышки, которая почти полчаса пролежала в сугробе, пока ее пьяная тетя спала в квартире. К счастью, девочке удалось избежать и серьезных травм после падения из окна, и обморожения.

- С ребёнком все в порядке, находится у нас в детском отделении. Состояние удовлетворительное, - заверили в ведомстве.

Напомним, эта чудовищная история произошла в минувшую пятницу в селе Иглино. Мать девочки собиралась со старшим ребенком в больницу, а присмотреть за малышкой попросила свою 54-летнюю сестру. Вот только женщина изрядно напилась и, качая ребенка, умудрилась выронить ее из окна на первом этаже прямо в сугроб. Вместо того, чтобы бежать за девочкой (га улице стояла минусовая температура, и девочка была раздета), женщина преспокойно отправилась спать. Девочку в сугробе обнаружила спустя 20 минут ее мать, вернувшаяся домой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «оставление в опасности». Сейчас сыщики осматривают место преступления, опрашивают членов семьи и свидетелей, изучают условия, в которых проживает ребенок.

- С подозреваемой проведены первоначальные следственные действия, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - добавили в пресс-службе ведомства.