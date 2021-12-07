В Башкирии 11-месячная малышка почти полчаса лежала в сугробе, пока ее родственница распивала спиртное

Фото: Рустем Ахунов

Накануне в селе Иглино едва не случилась трагедия: 11-месячная девочка почти полчаса пролежала в сугробе из-за нерадивой родственницы. Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии, мама малышки были вынуждена оставить ребенка на попечении своей тети, чтобы поехать в больницу со старшим ребенком. Однако женщина не уследила за девочкой, так как распивала спиртные напитки.

По данным полиции, малышка выпала из открытого окна на первом этаже и угодила в сугроб, пока тетя ее матери злоупотребляла алкоголем. К счастью, девочку вовремя обнаружила вернувшаяся мать – она тут же вызвала скорую помощь и ребенка доставили в больницу с обморожением.

- По имеющейся информации, мать была вынуждена оставить младшего ребенка со своей родной тетей, а сама поехала в больницу со старшим ребенком. Ранее ни она, ни ее родственница на профилактическом учете не состояли. В настоящий момент материалы переданы в СУ СК по РБ, - прокомментировали «КП-Уфа» инцидент в пресс-службе МВД по Башкирии.