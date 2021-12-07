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Общество7 декабря 2021 11:07

МРОТ в 2022 году в Башкирии составит 15,9 тыс. рублей

Зарплатный минимум заметно вырастет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 15 973 рубля

В Башкирии минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 15 973 рубля

В Башкирии минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года составит 15 973 рубля. Сумма будет установлена во всех городах и района республики, кроме ЗАТО Межгорье. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщил региональный Минтруд.

В ведомстве напомнили, что 6 декабря МРОТ на 2022 год в России был повышен на 8,6% и установлен в размере 13 890 рублей. При учете районного коэффициента эта сумма для Башкирии умножается на 1,15.

В текущем году МРОТ в республике составлял 14 710 рублей. Таким образом, зарплатный минимум в следующем году увеличится на более 1,2 тысячи рублей.