В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжной трассе

Сейчас пострадавший ребенок находится в Белорецкой ЦРКБ

Сегодня, 7 декабря, в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии с подъемника на горнолыжной трассе упал 8-летний мальчик. Ребенок получил несколько травм и сейчас находится в больнице. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в экстренном ведомстве, школьник упал с высоты 4-5 метров. Персонал и очевидцы горнолыжного комплекса спустили мальчика с горы и передали медикам. Ребенка доставили в отделение травматологии Белорецкой центральной районной больницы. Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому верхнего века и ушиб локтевого сустава.