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Происшествия7 декабря 2021 9:52

В Башкирии 8-летний мальчик упал с подъемника на горнолыжной трассе

Ему диагностировали несколько травм – в том числе закрытую черепно-мозговую травму
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сейчас пострадавший ребенок находится в Белорецкой ЦРКБ

Сейчас пострадавший ребенок находится в Белорецкой ЦРКБ

Сегодня, 7 декабря, в селе Абзаково Белорецкого района Башкирии с подъемника на горнолыжной трассе упал 8-летний мальчик. Ребенок получил несколько травм и сейчас находится в больнице. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

Как уточнили в экстренном ведомстве, школьник упал с высоты 4-5 метров. Персонал и очевидцы горнолыжного комплекса спустили мальчика с горы и передали медикам. Ребенка доставили в отделение травматологии Белорецкой центральной районной больницы. Врачи диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематому верхнего века и ушиб локтевого сустава.