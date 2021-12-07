Более 8 тыс. жителей уфимской Нижегородки на сутки останутся без холодной воды

Холодной воды в Нижегородке не будет с 13:00 8 декабря по 12:00 9 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завтра, 8 декабря, в уфимском микрорайоне Нижегородка на сутки будет отключено холодное водоснабжение. Об этом на оперативном совещании в мэрии 7 декабря предупредил начальник Управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов. Он объяснил, что холодной воды не будет из-за работы по устранению аварийной ситуации на водоводе.

– В период с 13:00 8 декабря до 12:00 9 декабря будет проведено плановое отключение холодного водоснабжения микрорайона Нижегородка и понижение давления в микрорайоне Затон, – передал Ахметов.

По словам главы экстренного ведомства, в зону полного отключения холодной воды в Нижегородке попадут 44 многоквартирных и 1788 частных домов, а также шесть социально значимых объектов. Всего без ХВС останутся порядка 8,2 тысячи жителей микрорайона. Ахметов подчеркнул, что ремонтные работы не повлияют на функциональность системы отопления.

Для жителей с 15:00 8 декабря будет организован подвоз воды по улицам:

– Малая лесозаводская, 1а, 2/1 и 3б;

– Рижская, 1/1;

– Выгонная, 10 (школа №25).